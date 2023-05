Pour ceux qui ne savent pas comment faire, ou qui n’avaient pas d’outil pour le faire, voici PCNames, qui permet de vérifier la disponibilité d’un nom de domaine.

Seules six extensions sont vérifiées : .com, .net, .org, .info, .biz, .us.

On regrettera l’absence du .fr, mais vous avez toujours l’interface de l’Afnic à disposition. Personnellement, j’utilise régulièrement DNSstuff.com qui propose une multitude d’outils sur les noms de domaines et sur les adresses IP.